بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

حالة من القلق يشهدها الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، خاصة أنها كانت قبل يومين تشارك في تصوير مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني ، والتي يحتمل أن تكون التقطت عدوى الفيروس منها.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #دينا_الشربيني، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.











إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا ونقلها مستشفى العزل بالاسماعيلية. رجاء كانت بتمثل في مسلسل دينا الشربيني. ومعظم كاست المسلسل خالطها.. سلم يارب سلم @ pic.twitter.com/jpPFR56QiC — حسن أرابيسك (@E7zxdtBMDNVItrM) May 24, 2020

رجاء الجدواى اتصابت بكورونا

ومن يومين كانت منزله الصوره دى من مسلسل دينا الشربينى

ربنا يسترها وميكنشى حد اتعدى منها pic.twitter.com/kLB01EIAH9 — hosamsalim2 (@hosamsalim21) May 24, 2020