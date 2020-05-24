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فن

بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. الفيروس يطارد دينا الشربيني ونجوم لعبة النسيان

الأحد 24/مايو/2020 - 09:46 ص
رجاء الجداوي ودينا
رجاء الجداوي ودينا الشربيني
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منار نور
حالة من القلق يشهدها الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، خاصة أنها كانت قبل يومين تشارك في تصوير مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، والتي يحتمل أن تكون التقطت عدوى الفيروس منها.
 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #دينا_الشربيني، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.


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