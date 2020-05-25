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فن

أبطال لعبة النسيان ينقسمون بعد إصابة رجاء الجداوي بكورونا.. هؤلاء حللوا وآخرون التزموا بالعزل

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

خضع اليوم الفنان علي قاسم وأحمد داوود وأحمد صفوت لتحليل فيروس كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي.


بينما قرر عدد أخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أى أعراض، وإذا تواجد شئ يذهبون للتحليل.


طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.


وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك"منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله.


ودشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :

سلامتك يا برنسيسة وترجعيلنا بالسلامة ...

#رجاء_الجداوي


ربنا يشفيها ويعافيها هي وكل المرضى امين يا رب العالمين #رجاء_الجداوي


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يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "ادعوا لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامة إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".




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