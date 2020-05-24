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فن

بعد مخالطة رجاء الجداوي .. بطل لعبة النسيان يعزل نفسه في المنزل

الأحد 24/مايو/2020 - 04:15 م
علي قاسم
علي قاسم
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محمد نحلة

قرر الفنان علي قاسم أحد أبطال مسلسل "لعبة النسيان" عزل نفسه بعد مخالطته للفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت بفيروس كورونا.


وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"بتمني السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها. أنا حعزل نفسي (بغض النظرعن نتيجة الاختبار), وياريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه وان شاء الله الأيام دي تعدي على خير. 


ودشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ فيروس كورونا وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التغريدات كالاتى :

سلامتك يا برنسيسة وترجعيلنا بالسلامة ...

#رجاء_الجداوي


ربنا يشفيها ويعافيها هي وكل المرضى امين يا رب العالمين #رجاء_الجداوي


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يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "ادعوا لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامة إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا".


بعد مخالطة رجاء الجداوي .. بطل لعبة النسيان يعزل نفسه في المنزل
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