الرئيس السيسي عن مواجهة الدولة لأزمة كورونا: أخذنا بالأسباب ولازلنا نواجهها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى عن معالجة الدولة لأزمة كورونا: «اللى يهمنى إن اللى يوصلكم فى مسألة معالجة كورونا كأزمة وكوباء » أن الدولة المصرية أخذت القرار ومجابهة التحدى وأخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد ومازالت». عالمي

هذا، وقد سعت القيادة السياسية إلى تنفيذ الخطط الإستراتيجية لتطوير المنظومة الصحية فى مصر من خلال جزمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرعاية الطبية فى مصر عام 2018، منها مشروع التأمين الصحى الشامل وإنشاء مستشفيات نموذجية متكاملة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية.





وفى معركة تقودها التضحيات من أجل إعلاء صحة الوطن بعد انتشار فيروس كورونا عالميا، استطاعت الدولة المصرية التصدى لتلك الجائحة بتخصيص مستشفيات المنظومة الجديدة والمجهزة على أعلى مستوى للعزل الصحي للمصابين بالفيروس بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة،فالإنجازات والنجاحات لم تكن وليدة الصدفة، فالتخطيط الاستراتيجى المسبق ساعد الدولة على التصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على جسور التى طالما سعت إليها القيادة السياسية.





فالدولة لا تألو جهدا من أجل أبنائها، عناية طبية فائقة يتلقاها مريض فيروس كورونا داخل المستشفيات الجديدة التى تم تخصيصها للعزل والدعم النفسى المقدم.



