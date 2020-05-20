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منوعات

تحذيرات لهذه الفئة بـ عدم ارتداء الكمامة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:59 م
شخص يرتدي كمامة
شخص يرتدي كمامة
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أماني إبراهيم
حذر الخبراء من أنه يجب على المصابين بمرض الربو أو أمراض الرئة الأخرى تجب ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات).

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد صدرت هذه التحذيرات في الوقت التي وجهت المملكة المتحدة نصيحتها الرسمية خلال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بضرورة ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)، في الأماكن العامة مثل وسائل المواصلات أو المحلات.

وقال البروفيسور كريس وينتي، إن ارتداء قناع الوجه هو إجراء إضافي قد يكون له فائدة في تقليل احتمالية انتقال العدوى من الشخص المصاب بالفيروس المستجد لآخر.

وتعد أكثر الوسائل فعالية لمنع انتشار هذا الفيروس  بخلاف ارتداء الكمامات، هي اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام، والعزلة الذاتية حال ظهور أعراض.

ومع ذلك، حذر الخبراء مرضى الربو في امملكة المتحدة من ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) لأنه ستجعل التنفس أكثر صعوبة لهم.
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