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منوعات

إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:50 م
الاستعداد للإعصار
الاستعداد للإعصار إمفان في الهند
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أماني إبراهيم
تستعد الهند وبجلاديش للتعرض إلى إعصار قوي يحمل اسم «الإعصار إمفان» يهدد حياة الملايين، وينذر بوقوع فيضانات كارثية في البلاد قد تؤدي إلى غرق أكثر من نصف مليون منزل.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن هذه الإعصار القوي سينطلق عبر خليج البنغال وكان من المقرر أن يصل إلى اليابسة، اليوم الأربعاء بعد الظهر ، في منطقة تضم الملايين من السكان الفقراء في المناطق الساحلية المعرضة للفيضانات وأكبر مخيم للاجئين في العالم.

وتحركت القوات لإنقاذ الملايين الذين يعيشون في مسار إعصار إمفان، والذي يعد اقوى إعصار يضرب البلاد منذ 20 عاما، وقلهم إلى أراض أعلى من التي ستتضرر بسبب الإعصار القوي، ولكن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عرقل عمليات الإخلاء الجماعية.

وقال المسؤولون في الهند إن الإعصار إمفان سيتسبب في غرق الآلاف من الأكواخ أو المساكن المؤقتة للاجئين (الخيم)، وسيتسبب في تدمير المحاصيل، لأن الإعصار سيأتي بسرعة رياح بقوة 115 ميلا في الساعة وهو إعصار من الفئة الثالثة.


وسيرافق الإعصار أمطارا غزيرة وموجات تسونامي شديدة، ويبلغ طول السحابة حوالي 1740 ميلا، وهذا يعادل المسافة من لشبونة إلى وارسو.

وقال عالم لأرصاد الجوية بيدرام جاوهري أن العاصفة قوية جدا وستأتي بهذا الحجم مع كمية كبيرة من الأمطار ومن الممكن ان تتسبب في كارثة للهند وبنجلاديش، خلال الساعات الأربعة التي ستتحرك فيها الإعصار فوق الأرض.

ولكن قبل وصول الإعصار إلى اليابسة فإنه سيتسبب في هطول الأمطار الغزيرة على ولايات شرق الهند وأجزاء من بنجلاديش.


إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور
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