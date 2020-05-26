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مرأة

مضاعفات ارتداء الكمامة لفترات طويلة في الصيف.. تجنبها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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آية التيجي
تعتبر الكمامة وسيلة فعالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أنها وسيلة فعالة للوقاية من فيروس كورونا بنسبة 75%، لذا يجب ارتداؤها لغير المصابين، ومن لديهم أعراض الفيروس.




وكشف موقع "هيلث لاين" أن ارتداء الكمامة لفترات طويلة في الصيف يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة، وبالأخص بين أصحاب الأمراض المزمنة، ومن أبرز هذه المضاعفات ما يلي:
1- ارتفاع في عدد ضربات القلب 
2- ارتفاع ضغط الدم 
3- صعوبة التنفس 
4- الإجهاد


وأضاف الموقع أن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل: مرض الضغط، أو السكر، أو أمراض القلب، يجب تجنب بذل المجهود الزائد أثناء ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد بمسافة متر ونصف المتر على الأقل عند التعامل مع الأشخاص الآخرين.


لذا يفضل لأصحاب الأمراض المزمنة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وذلك لتجنب الإصابة بمضاعفات ارتداء الكمامة الطبية لفترات طويلة في فصل الصيف.
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