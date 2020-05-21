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أطباء يحذرون: الكمامة الدوارة خطر وتنقل الأمراض بسهولة ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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محمود محسن
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بمعهد الكبد، إن الكمامة الدوارة تعد تحايلا على الوضع بطريقة التدليس وهذه نقطة أخلاقية، ومن الناحية الطبية مشكلة يؤذى الإنسان فيها نفسه بنفسه.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، في اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى المصرية، إن ما يعرف بالكمامة الدوارة خطير ومقزز جدًا.

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وأشار رئيس قسم الباطنة، إلى أن الفم أحد أكثر منطقة يسهل تلوثه في الجسم ويحتوى على ميكروبات كثيرة، ويتطلب أدوية خاصة كونه لا يستجيب للأدوية العادية.

وتابع "بعيدًا عن جائحة فيروس كورونا، الميكروبات الموجودة فى الفم لا تستجيب للأدوية ببساطة وخطورتها كبيرة".


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