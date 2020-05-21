لأصحاب الأمراض المزمنة.. 5 طرق للوقاية من فيروس كورونا

فيروس كورونا من اخطر الفيروسات التى تهدد العالم حاليا، ولايوجد علاج نهائي له حتى الآن، لذلك فالحل الوحيد لقهر هذا الفيروس هو الوقاية لتجنب الاصابة به.





اتفق الاطباء أن هناك فئات من الاشخاص اكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19 أبرزهم المصابون بمرض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

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ذكر موقع webmd أن هناك 5 استراتيجيات اتفق عليها الأطباء للوقاية من فيروس كورونا خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة:

• العزل الاجتماعي

• تقنية غسل اليدين بشكل متكرر وسليم

• تجنب الحشود، خاصة إذا كانوا مرضى

• عدم المصافحة

• تجنب لمس الوجه والعينين والأنف



