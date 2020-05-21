مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأسطح الملوثة

قام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية بتحديث إرشاداته المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، ليشير إلى أن الفيروس "لا ينتشر بسهولة" من خلال لمس الأسطح أو الأغراض المختلفة.





وعلى الرغم من أنه ذُكر في السابق أنه قد يكون من الممكن الإصابة بعدوى " كورونا " من الأسطح الملوثة، إلا أنه يبدو أن المؤسسة الأمريكية الرائدة في مجال الصحة لم تعد تعتبر ذلك بمثابة طريقة رئيسية لنشر العدوى.





وأضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، "لمس الأسطح أو الأغراض" إلى قائمة الطرق التي لا ينتقل فيروس " كورونا " من خلالها بسهولة، وفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس.









لكن المركز حث في الوقت ذاته على ضرورة البقاء على حذر، في حين يسعى العلماء إلى اكتشاف المزيد عن كيفية انتقال الفيروس.





وكان مضمون النصيحة المُحدثة التي نُشرت على موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "قد يكون من المحتمل إصابة الفرد بعدوى كوفيد-19 من خلال لمس سطح أو غرض ملوث بالفيروس ثم ملامسة فمه أو أنفه أو ربما عينيه"، مع الإشارة إلى أنه: "لا يُعتقد أن تلك هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، لكننا مازلنا نتعلم المزيد عن الفيروس"، وأكد المركز أن العدوى لا تنتقل بسهولة بهذه الطريقة.





جدير بالذكر أن قائمة الطرق التي لا ينتقل فيروس "كورونا" بسهولة من خلالها تشمل أيضًا: "الانتقال من الحيوانات إلى البشر" و"من البشر إلى الحيوانات"؛ ويشير المركز إلى أنه في هذا الوقت، يعتبر خطر انتقال عدوى "كورونا" من الحيوانات إلى البشر "منخفضًا".





وفيما يتعلق بانتقاله من البشر إل الحيوانات، فقد أفاد المركز بأنه "من الواضح أن الفيروس يمكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات في بعض الحالات"، مع التأكيد على أن المؤسسة الصحية على علم بوجود عدد محدود من الحيوانات الأليفة حول العالم، بما فيها القطط والكلاب، أصيبت بالعدوى، وغالبًا حدث ذلك بعد تواصل عن قرب مع أشخاص مصابين بالعدوى.









وواصل المركز في الوقت ذاته تحذيره من انتقال عدوى "كورونا" بسهولة كبيرة من شخص إلى آخر.



