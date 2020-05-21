الشتاء القادم الأشرس بسبب كورونا.. تفاصيل

أعربت هيئة الصحة العامة البريطانية "NHS" عن قلقها الشديد حيال موسم الشتاء المقبل، فهناك مخاوف مزدوجة من انتشار الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة.





وتأتي هذه المخاوف من كون تزامن الموجة الثانية من الفيروس المستجد خلال فصل الشتاء مع فيروس الإنفلونزا، مما قد يؤدي إلى إرباك الخدمات الصحية مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد وانتقال العدوى على نطاق واسع.





في هذا السياق طالب المسئول الطبي "كريس ويتي"، الأطباء "بالبدء في التطعيم ضد الإنفلونزا حتى لا يعركل ذلك من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية هذا الشتاء".





ما يزيد من هذا القلق هو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أيضًا الأكثر تعرضًا لـ فيروس كورونا المستجد، لذا يجب أن يبذل قصارى جهدنا للمساعدة في حمايتهم هذا الشتاء.





فقد تعد الإنفلونزا الموسمية من الأمراض القاتلة الرئيسية حيث تقدر هيئة الصحة العامة متوسط ​​17000 شخص يموتون سنويًا بين 2014-15 و 2018-19، وتختلف اعتمادًا على شدة سلالات الإنفلونزا.





وقال البروفيسور مارتن مارشال ، رئيس الكلية الملكية للطبيب العام: "لا نعرف كيف ستسير الأوضاع في أواخر الخريف وبداية الشتاء، ولكن علينا الاستعداد لأي سيناريو قد يحدث، تحديدًا أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس القاتل".