AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الشتاء القادم الأشرس بسبب كورونا.. تفاصيل

الخميس 21/مايو/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أعربت هيئة الصحة العامة البريطانية "NHS" عن قلقها الشديد حيال موسم الشتاء المقبل، فهناك مخاوف مزدوجة من انتشار الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة.

وتأتي هذه المخاوف من كون تزامن الموجة الثانية من الفيروس المستجد خلال فصل الشتاء مع فيروس الإنفلونزا، مما قد يؤدي إلى إرباك الخدمات الصحية مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد وانتقال العدوى على نطاق واسع.

في هذا السياق طالب المسئول الطبي "كريس ويتي"، الأطباء "بالبدء في التطعيم ضد الإنفلونزا حتى لا يعركل ذلك من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية هذا الشتاء".

ما يزيد من هذا القلق هو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أيضًا الأكثر تعرضًا لـ فيروس كورونا المستجد، لذا يجب أن يبذل قصارى جهدنا للمساعدة في حمايتهم هذا الشتاء. 

فقد تعد الإنفلونزا الموسمية من الأمراض القاتلة الرئيسية حيث تقدر هيئة الصحة العامة متوسط ​​17000 شخص يموتون سنويًا بين 2014-15 و 2018-19، وتختلف اعتمادًا على شدة سلالات الإنفلونزا.

وقال البروفيسور مارتن مارشال ، رئيس الكلية الملكية للطبيب العام: "لا نعرف كيف ستسير الأوضاع في أواخر الخريف وبداية الشتاء، ولكن علينا الاستعداد لأي سيناريو قد يحدث، تحديدًا أنه لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس القاتل". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكة الأنف هل هي حساسية إنفلونزا أم فيروس كورونا؟

نفس الأعراض ويختلفان في طرق الانتقال.. ما الفرق بين فيروس كورونا وإنفلونزا الطيور.. تعرف على طرق الوقاية من H5N1 وH7N9 وCOVID-19

الخطر ليس على الكبار فقط.. دراسة جديدة عن الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بـ كورونا

لن تصدق.. البدناء ينشرون هذا المرض بين الآخرين

إزاى تفرق بين الإنفلونزا وكورونا.. وزير الصحة السابق يجيب

دراسة: أصحاب السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض صور 44 ضابطا تركيا قتلوا ودفنوا في ليبيا

تحذير خطير من مسؤولة أوروبية: علينا الاستعداد لموجة ثانية من كورونا

أثناء تأدية عملهم.. وفاة 3 صيادلة بـ فيروس كورونا

«المتحدة» تعرض الاختيار من دون إعلانات اليوم

دخلت المستشفى وأطالب بحقي المادي.. أول تعليق لـ محيي إسماعيل بعد مقلب رامز جلال

قيمة زكاة الفطر .. أحكامها وضوابطها الشرعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. آلاف البريطانيين يخرجون إلى الشواطئ بعد تخفيف قيود كورونا

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة