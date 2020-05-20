صيدليات بريطانية تعلن بيع اختبارات منزلية لفيروس كورونا

)، وهي بيع اول اختبارات منزلية في الشوارع الرئيسية.

أطلقت الصيدليات في المملكة المتحدة مبادرة جديدة للسيطرة على تفشي فيروس





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد أعلنت سلسلة صيدليات أنها تقدم أول اختبار يباع بالتجزئة للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدم، في محاولة منها لسرعة تشخيص المرض دون الحاجة إلى اجراء مسحة.





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ويتم بيعها في سلسلة صيدليات كبرى مع إمكانية توصيلها للمنازل، وكذلك بيعها في أماكن مخصصة بالشوارع الرئيسية.





وتأتي هذه الخطوة بعدما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة 35 ألف شخص، أمس الثلاثاء، وعلى الرغم من ذلك فإن المملكة المتحدة تبدأ خطتها لإعادة فتح المدارس وإعادة البريطانيين إلى العمل.





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ويشبه هذا الاختبار السريع غلى حد كبير اختبار الحمل المنزلي في طريقة اعمل، ويتم إجراء الاختبار من خلال نقطة دم فقط من الشخص.





وقال مايكل هنري مدير الرعاية الصحية بسلسلة الصيدليا أنهم على وشك إطلاق اختبار الأجسام المضادة، لأن إجراء الاختبار لأكبر كم ممكن هو طريقة سهلة للتأكد من الغصابة من عدمها دون خوف.