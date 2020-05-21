أطباء بريطانيا يجربون علاج الملاريا في مكافحة كورونا

أعلن العاملون في الرعاية الصحية البريطانية، اليوم الخميس، عن مشاركتهم في تجارب دواءين مخصصين لعلاج الملاريا ، لمعرفة مدى صلاحيتهما لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".









ويشارك في هذه التجربة عدد كبير من العاملين في المجال الصحي في أوروبا وافريقيا وأسيا، لمعرفة مدى فعالية علاج كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين في منع الإصابة بفيروس كورونا.









وازداد الطلب على دواء هيدروكسيكلوروكين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعالية هذا الدواء في علاج كورونا.









وقال البروفسور نيكولاس وايت الاستاذ بجامعة أكسفورد والرئيس المشارك لفريق البحث “نحن لا نعلم في الواقع ما إذا كان كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين مفيدين أم ضارين في علاج كوفيد-19”.









يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استخدام هذا العلاج في مكافحة فيروس كورونا.