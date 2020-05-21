ترامب: سأتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال يومين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس، الأربعاء، أن

الذي كان يستخدمه لتجربة نجاح عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو اثنين.