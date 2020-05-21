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أخبار العالم

ترامب: سأتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال يومين

الخميس 21/مايو/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس، الأربعاء، أن البرنامج العلاجي الذي كان يستخدمه لتجربة نجاح عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو اثنين. 

وكان ترامب أعلن أنه بدأ في تناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات حول مدى فعاليته في الوقاية من الفيروس.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يخضع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا كل يومين، مؤكدًا أن جميع النتائج كانت سلبية. 

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج  فيروس كورونا. 

لكن الرئيس الأمريكي دافع عن قراره باستخدام العقار، مؤكدًا أن القرار يرجع للأفراد لاتخاذه في هذا الشأن، وأن عقار هيدروكسي كلوروكين "يعطي مستوى إضافيًا من الأمان"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.

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