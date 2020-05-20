الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إن دواء هيدروكسي كلوروكين قد يكون ناجعا في الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأضاف مستدركا، أنه يجب استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين الخاص بعلاج الملاريا بحذر بسبب آثاره الجانبية المثبتة.





ويأتي ذلك في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستماته عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن يتناوله شخصيا.





إلى ذلك، قال أدهانوم إن قرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 73 المنعقدة أمس، أوضح خارجة طريق للأنشطة والإجراءات الحاسمة التي يجب اتخاذها للحفاظ على حجم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد 19" وتسريعها على المستويين الوطني والدولي.





وأكد أنه إذا تم تنفيذ هذا سيضمن استجابة أكثر تماسكا وتنسيقا وعدلا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش من فيروس كورونا.