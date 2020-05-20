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أخبار البلد

السيسي يكلف الحكومة بتحديث بروتوكولات علاج فيروس كورونا على مستوى الجمهورية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:02 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.  

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة آخر المستجدات الخاصة بجهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الإجراءات الوقائية التي ستطبق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن استعراض جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة لإجراء التجارب السريرية والمعملية لتطوير بروتوكولات العلاج لحالات فيروس كورونا. 

ووجه الرئيس بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا بكافة المرافق الصحية المعنية على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحدث ما تم التوصل إليه على المستوى العالمي، وكذلك تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها، فضلًا عن آخر مستجدات تطوير منطقة القاهرة التاريخية، خاصةً ميدان التحرير وعين الصيرة.

 وقد وجه  الرئيس باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية ضد فيروس كورونا وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.
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