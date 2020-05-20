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فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن أسبوع العيد.. الإجازة ومواعيد الحظر والمستثنون

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:02 م
قرارات رئيس الوزراء
قرارات رئيس الوزراء
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محمود مطاوع - اعداد منار شعبان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  20 قرارًا، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك تتضمن الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.


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وقرر رئيس الوزراء تطبيق عقوبات على كل من يخالف أي من الإجراءات والقرارات التي تطبق خلال الفترة القادمة والتي من شأنها تقليل انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من خلال الفيديوجراف التالي.
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