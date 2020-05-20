الصحة العالمية: قرار ترامب سيضر الفئات الأكثر ضعفاً في العالم





وأضاف: أن خفض التمويل الأمريكي سيضر ببرامج الطوارئ التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا في العالم.





وأعلن أدهانوم أن المنظمة سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بواقع 106ألف إصابة خلال 24 ساعة، أمس الثلاثاء.





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وأشار أدهانوم كذلك إلى أن قرار الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 73 المنعقدة أمس، أوضح خارجة طريق للأنشطة والإجراءات الحاسمة التي يجب اتخاذها للحفاظ على حجم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد 19" وتسريعها على المستويين الوطني والدولي، لضمان استجابة أكثر تماسكان وتنسيقا وعدلا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش من فيروس كورونا.





إلى ذلك أكد أدهانوم أن عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يكون فعالا في الوقاية من فيروس كورونا، في الوقت الذي يدافع فيه ترامب باستماته عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين في الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن يتناوله شخصيا.



