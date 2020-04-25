وكالة الادوية الفرنسية تحذر من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين علاجًا لكورونا

حذرت وكالة الأدوية الفرنسية مجددا الأطباء من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا، في علاج فيروس كورونا "كوفيد-19".





يأتي ذلك وسط حالة من القلق حول الآثار الجانبية للعقار على مصابي فيروس كورونا.





وأكدت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا أن ما يزيد على صف الحالات الـ321 "للأعراض الجانبية غير المستحسنة" للعلاجات المستخدمة حاليا لفيروس كورونا، ناجمة عن عقار هيدروكسي كلوروكوين ومضاد الالتهابات المستخدم معه أزيترومايسين.





وأوضحت أنه منذ ظهر الوباء، تم تسجيل أعراض جانبية خطيرة بـ80% من الحالات المعلنة، مشيرة إلى وفاة 4 أشخاص في المستشفيات جراء أعراض جانبية للعلاج المستخدم ضد كورونا.



