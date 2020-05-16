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مرأة

6عادات نستهين بها تدمر القلب

السبت 16/مايو/2020 - 03:32 ص
اسماء محمد
يطلق على عضلة القلب مضخة الحياة لأنها هى التى تمد عضلات واجزاء الجسم المختلفة بالدم الكافي الذى يمكنها من أداء عملها وإذا توقفت عضلة القلب عن العمل لن يستطيع جسم الإنسان الاستمرار وستتوقف كل أجهزته على الفور.

ويجب على الأصحاء والمرضى الإهتمام بصحة القلب جيدا للحفاظ عليه من الإصابة بالأمراض وأولى الخطوات التى يجب اتباعها للحفاظ عليه هى معرفة الأشياء التى تتسبب في تدميره.

نعرض فيما يلي 6 عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب ، وذلك وفقا لما ذكره موقع " webmd" .

- التدخين بجميع انواعه سواء السلبي أو الإيجابي
- الجلوس فترة طويلة وقلة الحركة لها تأثير ضار جدا على القلب
- إهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير 
- الوزن الزائد يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم.
- التعرض لضغط نفسي كبير من اكثر الاشياء التى تهدد صحة القلب.
- تجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس والم الصدر وعدم الكشف.
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