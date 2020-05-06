AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس .. هذا المشروب يزيد تعرضك لأمراض القلب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 م
احترس .. هذا المشروب
احترس .. هذا المشروب يزيد تعرضك لأمراض القلب
Advertisements
اسماء محمد
تتأثر عضلة القلب بالعادات والسلوكيات الخاطئة التى نفعلها بشكل تراكمى حى يفاجأ الشخص بإصابته بــ أمراض القلب.

ومن بين العادات والسلوكيات الخاطئة الى تتسبب في اصابة الانسان بـ امراض القلب عند تكرار تناولها او الاكثار منها هى المشروبات الغازية.

وذكر موقع "webmd" أن زجاجة واحدة من المشروبات الغازية تحتوى على كمية سكر اكثر من الجرعة المسموح بها ليوم كامل .

تسبب المشروبات الغازية فى زيادة الوزن والاصابة بداء السكرى من النوع الثانى والضغط المرتفع بالاضافة الى امراض القلب.

هذا فضلا عن احواء المشروبات الغازية على نسبة عالية من الصودا لذا ينصح استبدالها بالعصائر الطازجة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتجنب البدانة .. 3 نصائح للوقاية من الوزن الزائد

5 طرق للوقاية من النقرس

الممنوع والمسموح للوقاية من كورونا.. 5 أطعمة تجنبها في الحجر المنزلي.. 10 طرق لرفع مناعتك بسرعة.. احذر الملح والسكر والمياه الغازية.. و20 مصدرا لـ فيتامين c غير البرتقال

ترشيحاتنا

مايا دياب تغادر حلقة برنامج اغلب السقا.. فيديو

على طريقة هشام عشماوي.. أحمد العوضي يسخر من الأبحاث الدراسية

الأردن تسجل اليوم أول إصابة بكورونا بعد 8 أيام متواصلة دون إصابات ..فيديو

لم أتواصل مع عبدالله السعيد بعد توقيعه للزمالك.. عماد متعب يكشف تفاصيل لأول مرة عن حديثه مع أحمد فتحي.. فيديو

هاشتاج #فخور_بمدينتي يتصدر تويتر.. ومغردون: الشقق بالقسط وياريت مصر كلها بنفس التنظيم

مصرع ربة منزل سقطت من قطار بمحطة سكة حديد أبو تشت بقنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على آول زجاج أمامى منحنى فى تاريخ السيارات .. صور

في إيطاليا.. أول لقاح في العالم لتحجيم كورونا

تعرف على التصميم التخيلى لـ نيسان Z موديل 2021 .. صور