احترس .. هذا المشروب يزيد تعرضك لأمراض القلب

تتأثر عضلة القلب بالعادات والسلوكيات الخاطئة التى نفعلها بشكل تراكمى حى يفاجأ الشخص بإصابته بــ أمراض القلب.





ومن بين العادات والسلوكيات الخاطئة الى تتسبب في اصابة الانسان بـ امراض القلب عند تكرار تناولها او الاكثار منها هى المشروبات الغازية.





وذكر موقع "webmd" أن زجاجة واحدة من المشروبات الغازية تحتوى على كمية سكر اكثر من الجرعة المسموح بها ليوم كامل .





تسبب المشروبات الغازية فى زيادة الوزن والاصابة بداء السكرى من النوع الثانى والضغط المرتفع بالاضافة الى امراض القلب





هذا فضلا عن احواء المشروبات الغازية على نسبة عالية من الصودا لذا ينصح استبدالها بالعصائر الطازجة.











