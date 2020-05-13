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مرأة

لمريض القلب .. اكتشف أسوأ انواع اللحوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:02 م
لمريض القلب .. اكتشف
لمريض القلب .. اكتشف أسوأ انواع اللحوم
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اسماء محمد
تجنب الإصابة بمضاعفات أمراض القلب لا تحدث من خلال الإعتماد على تناول جرعات الدواء في مواعيدها فقط ولكن يجب اتباع نظام حياة صحي بجانب العلاج.

يتأثر مريض القلب بالسلوكيات الخاطئة التى نتبع في حياتنا أكثر من غيره ومن أخطر هذه السلوكيات النظام الغذائي غير المناسب أو تناول أطعمة تضر القلب.

ذكر تقرير لجامعة هارفارد أن تحسين النظام الغذائي يقلل من خطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية خاصة فيما يتعلق بتناول اللحوم.

أسوأ انواع اللحوم لصحة القلب عند الأصحاء والمرضى هى اللحوم المصنعة والمحفوظة باستخدام الأملاح أو النتريت أو المواد الحافظة الأخرى لذا يفضل عدم تناولها نهائيا او تناولها فى اضيق الحدود.

ووجدت الدراسات القائمة على الملاحظة طويلة المدى أن أسوأ أنواع اللحوم لصحة القلب هي تلك التي تتم معالجتها أو تصنيعها.

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