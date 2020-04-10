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مرأة

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم النصائح لاستخدام البلاستيك:

1- لا تضع الطعام في علب بلاستيك وتقوم بتسخينها في الميكروويف.

٢- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة بأواني بلاستيكية، لأن الحــرارة تساعد على تحلل البلاستيك و تفاعل مكوناته مع الطعام أو الشراب .

٣- لا تستخدم عبوات الماء و العصائر و المشروبات لأكثر من مرة وحدة.

فهي مخصصة للاستخدام لمرة واحدة.

٤- لا تستخدم البلاستيك في حفظ اللحوم لفترة طويــلة.

٥- لا تقدم الطعام في الأواني البلاستيكية وخصوصًا إن كان الطعام عالي الحرارة.


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