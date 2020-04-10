لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم النصائح لاستخدام البلاستيك:





1- لا تضع الطعام في علب بلاستيك وتقوم بتسخينها في الميكروويف.





٢- لا تتناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة بأواني بلاستيكية، لأن الحــرارة تساعد على تحلل البلاستيك و تفاعل مكوناته مع الطعام أو الشراب .





٣- لا تستخدم عبوات الماء و العصائر و المشروبات لأكثر من مرة وحدة.





فهي مخصصة للاستخدام لمرة واحدة.





٤- لا تستخدم البلاستيك في حفظ اللحوم لفترة طويــلة.





٥- لا تقدم الطعام في الأواني البلاستيكية وخصوصًا إن كان الطعام عالي الحرارة.







