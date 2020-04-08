احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

تعد اللحوم الحمراء والدواجن من البروتينات الرئيسية التى يعتمد عليها المصريون في وجباتهم ، وعند الشراء لايستطيع معظم المواطنين التفرقة بين اللحوم الصالحة والفاسدة ، خاصة في ظل انتشار الفيروسات والبكتيريا مما يهدد الصحة العامة للمواطنين .





وفي هذا الصدد، حصل موقع " صدى البلد" علي أهم الإرشادات التى يصدرها معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة للمواطنين عند شراء اللحوم .





ومن أهم تلك التوصيات:





أن تتميز اللحوم بلونها الطوبى المائل للاحمرار ، والرائحة الطازجة المميزة لكل نوع من اللحوم.





-كما يجب أن تتميز اللحوم بالقوام متماسك )عند شد اللحوم باليد لا تتهتك الأنسجة) ، فضلا عن الإدماء الجيد .

أما في حالة فساد اللحوم فتكون العلامات التالية :





-في حالة ظهور فطر أبيض أو أخضر علي اللحوم .





في حالة ظهور فطر أسود منتشر على اللحوم .





-في حالة تزنخ الدهن يكون اللحم غير صالح للاستهلاك وتعدم اللحوم.





ومن أهم مواصفات الدواجن الجيدة :





•يجب أن تكون خالية تمامًا من الريش ومن الشعر العالق بالجسم ومزاله الأحشاء والأرجل والرأس (يستثنى إزالة الرأس فى حالة العقود الخاصة التي تشترط عدم الإزالة).





•فى حالة وجود الأحشاء السليمة التي تؤكل الخاصة بالطائر، وهى الكبد والقلب والقانصة، فيجب أن تكون نظيفة وسليمة وتغلف بغلاف خاص، ويمكن أن توضع فى عبوات منفصلة عن الدواجن.





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•يجب أن يكون السطح جافًا خاليًا من المواد اللزجة والنموات الفطرية والبكتيرية، وكذلك أية علامة من علامات التلف أو الفساد أو التزنخ أو الروائح الغريبة غير المقبولة، ويجب أن تكون الدواجن مقطوعة الأرجل عند المفصل، ومنزوعة الرقبة والغدة الزيتية (فى الدواجن المستوردة) وتكون الأجنحة كاملة.





• يجب أن تكون الوحدات المجمدة ذات مظهر جيد ومحتفظة بخواصها الطبيعية غير مكتسبة لأى روائح غريبة واللون طبيعيًا وخالية من حروق التجميد.





•يجب أن تكون الدواجن المجمدة مذبوحة طبقًا للشريعة الإسلامية وتامة الإدماء ومصفاة تمامًا من الماء، وخالية من أية أغراض مرضية تشير إلى إصابتها قبل ذبحها وتجميدها.

- هذا ويشترط ألا تزيد مدة الحفظ من وقت الذبح حتى وقت الاستهلاك على 12 شهر، وذلك فى حالة الدواجن المجمدة المستوردة، وستة أشهر فى حالة الدواجن المجمدة المذبوحة محليًا.





أما علامات الفساد في الدواجن

تكون الدواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك في حالة وجود كل أو بعض الظواهر الآتية:





- انخساف العينين وغمقان لونهما.

- صلابة وجفاف الأقدام.





-عدم تماسك الانسجة وطراوتها واخضراراها.

- سوء الإدماء أو عدم النزف الجيد، ومن علاماته:





(حتقان أوردة الرقبة ، وجود بقع نزفية في موقع منابت الريش عند إزالته من الأجنحة والفخذ، و لون الرقبة أزرق محمر أو أخضر ، و اللحوم ناعمة ذات طراوة واللون أحمر غامق





-تلوث الذبائح بالروث والعصارة الصفراوية.





-وجود طبقة مخاطية على السطح الخارجي.





-الذبائح المصابة بكدمات أو تقرحات كثيرة.











