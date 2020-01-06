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مرأة

9 أطعمة تسبب الحموضة .. ابتعد عنها

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:15 م
9 أطعمة تسبب الحموضة
9 أطعمة تسبب الحموضة .. ابتعد عنها
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الناس من مشكلة الحموضة وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الحمض أحد أفضل الطرق التى تساعد فى علاج مشكلة الحموضة وتجنبها نهائيا.

وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" نعرض لكم قائمة ابرز الأطعمة والمشروبات التى تسبب مشكلة الحموضة.

- مادة الكافيين كالقهوة والشيكولاتة
- الأطعمة الحمضيات كالليمون والبرتقال
- الأطعمة المقلية والدسمة
- الثوم والبصل
- نعناع
- التوابل والأطعمة الغنية بالتوابل
- الخمور والكحوليات
- الطماطم والاطعمة التى تسختدم فيها
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