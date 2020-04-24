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مرأة

لو عندك حموضة.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص منها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:45 م
حرقة المعدة
حرقة المعدة
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نهى هجرس
يعاني بعض الأشخاص غالبًا من حرقة المعدة الناتجة عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو الدهنية، وتعرف حرقة المعدة بإحساس حارق في الصدر والحلق مما يسبب عدم الراحة.

ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أهم الطرق العلاجية المنزلية التى تساعد فى التخلص من الحموضة.


- صودا الخبز
يمكن أن توفر صودا الخبز راحة مؤقتة من الارتجاع الحمضي لأنه يحتوي على درجة حموضة قلوية ، مما يساعد على مقاومة الحموضة في معدتك، و تقوم صودا الخبز بعمل مماثل لمضاد الحموضة، في كوب من الماء ، قم بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز واشربه ببطء.


- جذر عرق السوس
 كعلاج تقليدي لعلاج حرقة المعدة من المعروف أنه يزيد من البطانة المخاطية في المريء ، والتي قد تحمي المريء من التلف الناجم عن حمض المعدة. في قدر ، يُسلق جذر عرق السوس لمدة 15 دقيقة. أخرج الجذر واسكب الماء في كوب.


- عصير الصبار
 عصير الصبار المستخرج من نبات الصبار له تأثير مهدئ على المعدة ويمكن أن يقلل من أعراض الارتجاع الحمضي، وأظهرت دراسة أن الصبار هو علاج آمن وفعال لخفض أعراض الارتجاع المعدي المريئي (مرض الارتجاع المعدي المريئي) ، والذي يحدث عندما يكون لديك ارتجاع حمض مستمر ، ولذلك  استخدم 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار وضع في الخلاط. اسكب كوبًا من الماء واخلطه واشربه.


- الموز
 الموز فاكهة منخفضة الحموضة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض. عند الاستهلاك ، يغطى بطانة المريء ويساعد في تخفيف الانزعاج في المعدة.


- مضغ العلكة
 لتقليل حدوث ارتجاع الحمض بعد تناول وجبة وخفض تكرار أعراض ارتجاع الأحماض يمضغ العلكة، يمكن أن يساعد في الحد من ارتجاع الأحماض عن طريق تحفيز اللعاب وابتلاعه ، وبالتالي تحسين الإحساس بالحرقان في الصدر، امضغ العلكة لمدة نصف ساعة بعد الوجبات.
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