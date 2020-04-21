نشرة الصحة والمرأة.. نصائح لمرضى الضغط والسكرى فى رمضان.. أفضل المكونات الطبيعية للتخلص من الحموضة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :





الصحة :

أهم النصائح لمرضى الضغط والسكرى والحوامل فى رمضان





بعد أيام قليلة سيأتي شهر رمضان الكريم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب علينا اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء الصيام.





يُنصح المرضى المصابون بداء السكّري من النوع 1 عمومًا بعدم الصيام بينما قد يستطيع المرضى المصابون بداء السكري من النوع 2 أو فرط ضغط الدم الصيام طالما كانت حالتهم الصحية تحت السيطرة، إما عن طريق النظام الغذائي أو الدواء ولكن يُنصح هؤلاء المرضى قبل الصيام باستشارة الطبيب أو خبير التغذية للحصول على المشورة الطبية الملائمة لحالتهم الصحية.





الصيام أثناء الحمل والرضاعة





ينبغي على الحوامل والمرضعات الرجوع إلى الطبيب للحصول على المشورة.





أمثلة على وجبة الإفطار





حساء خضروات طازج (وليس مسحوق الحساء الجاهز)





سلطة خضراء أو أي خضروات أخرى من اختيارك





خضروات محشوة (كوسا/باذنجان/ورق عنب)





اشرب كمية كبيرة من الماء؛ ويمكنك إضافة شرائح الليمون وأوراق النعناع لتحسين الطعام





أمثلة على وجبة السحور





قطعتان من الخبز





بيضة مخفوقة بالخضروات أو بيضة مسلوقة جيدًا





خضراوات مقطعة (نوعان من الخضروات)





لبنة أو جبن مضاف إليه زعتر وزيت الزيتون





شاي أعشاب





ولا تنس أن تشرب كمية كافية من الماء













بـ3 مكونات فقط.. بديل لفوار الحموضة يعطي نتيجة مذهلة





بعد الانتهاء من احتفالات شم النسيم أمس يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بالحموضة الشديدة نتيجة تناول الفسيخ والرنجة والأكثار من وضع الليمون والأحماض بجانب الطعام المعتاد تناوله فى شم النسيم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من الحموضة يمكنك عمل هذا الفوار المنزلى للتخلص من الحموضة:









كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بديل فوار الحموضة ب٣ مكونات فقط وهى تتمثل فيما يلي





ماء ور









قرنفل





جنزبيل













وكما جاء فى موقع"بولد سكاى" الهندى، فإن تناول ملعقة واحدة من القرنفل بماء الورد والجنزبيل يساعد فى التخلص من مشكلة الحموضة نهائيا، كونه يساعد على معادلة نسبة الحموضة فى المعدة.













ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة يجب الحرص على القيام بها فى الصباح الباكر حتى لا تؤثر على المعدة، كما يجب تناول كوبان من الماء فور تناول المشروب.





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لهذه الأسباب تشعر الحامل بآلام أسفل الظهر









أسباب آلام الظهر أثناء الحمل كشفت دراسات مختلفة أجريت على النساء الحوامل عن مجموعة من العوامل التي تساهم في آلام أسفل الظهر. يمكن تصنيفها على نطاق واسع في التغيرات الفيزيائية والفسيولوجية ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أنها تتمثل فيما يلي :









1. زيادة الوزن





يزيد الوزن المكتسب أثناء الحمل من الضغط على مفاصل وعضلات الجسم. يؤدي الوزن الإضافي أيضًا إلى إجهاد منطقة الحوض وكذلك منطقة أسفل الظهر.





2. زيادة حجم المعدة





كما أن التغيير في حجم البطن أو المعدة يثقل كاهل الحوض مما يؤدي إلى ألم في الجزء الخلفي من النساء الحوامل.





3. تغير في مركز الجاذبية في الجسم





يتغير مركز جاذبية الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من الضغط الواقع على أسفل الظهر. دور الجسم الذي تتبناه المرأة الحامل له دور أيضًا. أدت دراسات مختلفة إلى اكتشاف أن ألم أسفل الظهر [LBP] أثناء الحمل قد يكون مرتبطًا بشكل عام بشكل عام بحركات الجسم ، ولا سيما وضع الجسم.





4. التغيرات الفسيولوجية





أحد التغيرات الفسيولوجية الرئيسية أثناء الحمل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحمل هو التغيرات الهرمونية في الجسم. خلال فترة الحمل ، يمر الجسم بالكثير من التغيرات الهرمونية، التي ثبت أنها تؤدي إلى الألم والالتهاب في الظهر ،زيادة مستويات هرمون الاسترخاء - التي تفرزها المشيمة لتسبب توسع عنق الرحم وتحضير الرحم للمخاض - لها علاقة مباشرة بألم الظهر أثناء الحمل. ويقدر أن مستويات الاسترخاء في الجسم تزيد 10 مرات أكثر من المعتاد أثناء الحمل.









فوائد حقن البلازما





تعتبر تقنية التجميل عبر حقن البلازما من التقنيات العلاجية التجميلية الآمنة، والتي تحل العديد من المشاكل للسيدات والرجال ايضا، ومن بينها الحفاظ على نضارة البشرة و محاربة ظهور التجاعيد.





وعلقت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن حقن البلازما يتم سحب عينة من دم المريض نفسه، وإضافة مادة مانعة للتجلط، ثم وضع الدم في أنابيب معقمة وإدخالها إلى جهاز الطرد المركزي حتى يتم فصل البلازما والصفائح الدموية عن باقي مكونات الدم الأخرى، ومن ثم يتم أخذ عينة البلازما والصفائح الدموية ذات التركيز العالي ووضعها في إبرة رفيعة جدا لحقنها في الأماكن المراد علاجها سواء بالوجه أو الشعر.





وأضافت شهاب في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أن حقن البلازما على عكس التقنيات التجميلية الأخرى التي تقوم بتجميل الوجه بشكل مؤقت، ومن ثم إعادة التجربة من جديد، إلا أن البلازما تعمل على إصلاح الأنسجة المتضررة بالوجه، وبالتالي يتسنى الحصول على نتائج دائمة دون إعادة مرة أخرى مع مرور الزمن.





وفيما يتعلق بنتائج حقن البلازما، أوضحت أن علاج الوجه بالبلازما يتم على مدار عدد معين من جلسات الحقن، والتي تختلف بناء على اختلاف حالة كل مريض، ولكن النتائج تظهر بشكل تدريجي بدايًة من الجلسة الثالثة.





وتابعت شهاب، ان نتيجة حقن البلازما النهائية والمرغوب فيها، تتطلب الانتظار لبعض الوقت عادة بعد عدة شهور، وبالرغم من أن نتائج حقن البلازما تظهر تدريجيًا وبشكل بطئ إلا أن المفرح في الأمر هو أن هذه النتائج تكون طويلة الأمد لأنها تعمل على علاج أساس المشكلة من خلال القيام بإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة وإعادتها لحالته الأصلية من قبل.





المرأة

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي





نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، أثناء تواجدها في المنزل بفترة العزل المنزلي.





وتألقت نسرين طافش بمظهر جمالي جذاب، مرتدية ملابس صيفية باللون البرتقالي يحمل الألوان الوردية.





وظهرت بلمسات جمالية بسيطة مرتكزة على الألوان الترابية التي تناسب إطلالتها الصيفية مع رسم الحواجب بشكل بسيط.





واعتمدت على تسريحة شعر هادئة فتركت خصلات شعرها البني المموج على جانب واحد ليخطف الأنظار.



