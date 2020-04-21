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مرأة

الفرق بينهما كبير .. تعرف على الاختلاف بين عمليات شفط الدهون والسمنة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:02 م
الفرق بين عمليات
الفرق بين عمليات السمنة وشفط الدهون
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آية التيجي
هناك فرق كبير بين أهداف عمليات شفط الدهون، وأهداف عمليات السمنة المختلفة، إلا ان أغلبنا لا يعلم الغرض من كل عملية وأهداف كل منهما، وفيما يلي سنقوم بتوضيح دقيق لغرض كل منهما.

وعلق الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات شفط الدهون تعتبر من التقنيات والأدوات والجراحات التي تعمل جميعها بهدف سحب دهون الجسم الموضعية، والتي تتراكم في مناطق مختلفة رافضة التفتيت بالطرق التقليدية.

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بينما عمليات السمنة، فقد أشار استشاري التجميل في منشور على صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى انه عمليات السمنة يتم إجرائها بأشكال مختلفة أيضًا، ولكن بهدف التخلص من السمنة المفرطة التي تجلب الكثير من المخاطر الصحية والمضاعفات الغير محمودة.

وأضاف عماد، إلى أن عمليات شفط الدهون تكتسب أهمية كبيرة لقدرتها على التخلص من السمنة الموضعية، والتي يتم الإصابة بها نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة نظرا لإمكانية إجرائها على جميع مناطق الجسم، وربما يتم إجراء شفط الدهون لمنطقة واحدة أو منطقتين في نفس العملية.

وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث  أوجه التشابه بين عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة في تعدد تقنياتها المتاحة لإجراء مع اختلاف طبيعة الأدوات الخاصة بكل عملية بالتأكيد، كذلك التشابه في تحقيق أهداف صحية للمريض، حيث التمتع بجسم مثالي ومتناسق وخالي من الأمراض.

وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب الدقيقة بعد إجراء أيًا من شفط الدهون أو عمليات السمنة؛ حيث ان إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف على أن يكون هذا النظام روتين يومي دون ملل، والابتعاد عن النشويات والأطعمة السريعة المليئة بالدهون وممارسة الرياضة بانتظام.
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