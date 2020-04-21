الفرق بينهما كبير .. تعرف على الاختلاف بين عمليات شفط الدهون والسمنة

وعلق الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن عمليات شفط الدهون تعتبر من التقنيات والأدوات والجراحات التي تعمل جميعها بهدف سحب دهون الجسم الموضعية، والتي تتراكم في مناطق مختلفة رافضة التفتيت بالطرق التقليدية.





وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث وأضاف عماد، إلى أن عمليات شفط الدهون تكتسب أهمية كبيرة لقدرتها على التخلص من السمنة الموضعية، والتي يتم الإصابة بها نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة، كما أنها تكتسب أهمية خاصة نظرا لإمكانية إجرائها على جميع مناطق الجسم، وربما يتم إجراء شفط الدهون لمنطقة واحدة أو منطقتين في نفس العملية.وأكد عماد، أنه على عكس عمليات السمنة التي تتم على المعدة فقط إما بشكل جراحي أو من خلال أدوات المنظار الحديثة التي قللت من الإجراء الجراحي ومن المضاعفات المحتملة أيضًا، حيث

أوجه التشابه بين عمليات شفط الدهون وعمليات السمنة في تعدد

تقنياتها

المتاحة لإجراء مع اختلاف طبيعة الأدوات الخاصة بكل عملية بالتأكيد، كذلك التشابه في تحقيق أهداف صحية للمريض، حيث التمتع بجسم مثالي ومتناسق وخالي من الأمراض.