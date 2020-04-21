كيفية علاج آلام أسفل الظهر للنساء الحوامل

وجد أن النشاط الروتيني اليومي للنساء الحوامل مرتبط بألم أسفل الظهر، كما أن نتائج المسح تشير إلى أن آلام أسفل الظهر لدى النساء الحوامل يمكن إدارتها عن طريق إجراء تغييرات على الحركات الجسدية الأساسية ،على سبيل المثال ، حتى التغيير البسيط فى طريقة الوقوف يمكن أن يمكن أن يقلل ثقل الوزن على الجسم ، كما يوصى بشدة بالراحة الكافية.
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن علاج آلام أسفل الظهر لدى النساء الحوامل حول بعض التدابير الشائعة التي تشمل :
اليوجا
تدليك
استرخاء
ممارسة الرياضة
التحفيز العصبي
العلاج الدوائي
العلاج بالإبر
العلاج الطبيعي
أحزمة التثبيت