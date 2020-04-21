اكتشفى أبرز النصائح لوقاية الحامل من آلام أسفل الظهر

تعاني كثير من السيدات الحوامل عادة من مشكلة آلام الظهر وذلك لأتباع بعض العادات الخاطئة التى تسبب هذا الألم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أبرز نصائح لوقاية الحامل من آلام أسفل الظهر.





ووفقا لما نشره الموقع فأنه لا يمكن التخلص من آلام أسفل الظهر تمامًا، ولكن يمكن أن تساعد بعض النصائح المفيدة في الحد من حالات آلام أسفل الظهر أثناء الحمل، وهي تتمثل في التالي.





- النوم بشكل صحيح.

- تجنب النوم على ظهرك.

- ارتداء أحذية مريحة.

- تجنب ارتداء الكعب العالي قدر الإمكان.

- الأحذية التي لا توفر الدعم الكافي لقدميك ليست جيدة لظهرك أثناء الحمل.

- التقاط شيء ما. إذا كان عليك التقاط شيئًا ، فأفضل فكرة هي محاولة القرفصاء بدلًا من ذلك.





- اسألي طبيبك عن تمارين الظهر والبطن التي يمكنك القيام بها بأمان ، لا تقم بأي تمرينات حتى تحصل على موافقة طبيبك على ذلك.

- احصلى على أكبر قدر ممكن من الراحة.