بـ3 مكونات فقط.. بديل لفوار الحموضة يعطي نتيجة مذهلة

بعد الانتهاء من احتفالات شم النسيم أمس يتعرض بعض الأشخاص للإصابة يالحموضة الشديدة نتيجة تناول الفسيخ والرنجة والأكثار من وضع الليمون والأحماض بجانب الطعام المعتاد تناوله فى شم النسيم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يعانون من الحموضة يمكنك عمل هذا الفوار المنزلى للتخلص من الحموضة:





كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن بديل فوار الحموضة ب٣ مكونات فقط وهى تتمثل فيما يلي

ماء ور

قرنفل

جنزبيل





وكما جاء فى موقع"بولد سكاى" الهندى، فإن تناول ملعقة واحدة من القرنفل بماء الورد والجنزبيل يساعد فى التخلص من مشكلة الحموضة نهائيا، كونه يساعد على معادلة نسبة الحموضة فى المعدة.





ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن استخدام تلك الطريقة يجب الحرص على القيام بها فى الصباح الباكر حتى لا تؤثر على المعدة، كما يجب تناول كوبان من الماء فور تناول المشروب.