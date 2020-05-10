تمده بالصحة والقوة.. الطماطم تنعش صحة القلب

يعاني مرضى القلب من متاعب عديدة تؤثر على معظم أجزاء الجسم وبالرغم من أن أمراض القلب تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم إلا أن بعض العادات البسيطة تساعد في النجاة منها.
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وذكر " healthline " أن هناك بعض الأطعمة القادرة على أن تنعش القلب وتمده بالصحة والقوة ومنها الطماطم الحمراء الطازجة.
تأتى الطماطم الطازجة في مقدمة الأطعمة الغنية بالمواد المفيدة لصحة القلب أهمها مادة الليكوبين ومادة بيتا كاروتين.
وتوصلت دراسة حديثة الى أن انخفاض الليكوبين والبيتا كاروتين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .
تشير التجارب السريرية إلى أن منتجات الطماطم تقلل تخثر الدم وتمتلك فوائد للحماية من الالتهابات وعلامات الإجهاد التأكسدي، وقادرة على ان تحمى الطبقة الداخلية من الأوعية .