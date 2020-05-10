AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تمده بالصحة والقوة.. الطماطم تنعش صحة القلب

الأحد 10/مايو/2020 - 01:47 ص
طعام معروف ينعش صحة
طعام معروف ينعش صحة القلب
Advertisements
اسماء محمد
يعاني مرضى القلب من متاعب عديدة تؤثر على معظم أجزاء الجسم وبالرغم من أن أمراض القلب تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم إلا أن بعض العادات البسيطة تساعد في النجاة منها.

إقرأ أيضا 

وذكر " healthline " أن هناك بعض الأطعمة القادرة على أن تنعش القلب وتمده بالصحة والقوة ومنها الطماطم الحمراء الطازجة.


تأتى الطماطم الطازجة في مقدمة الأطعمة الغنية بالمواد المفيدة لصحة القلب أهمها مادة الليكوبين ومادة بيتا كاروتين.


وتوصلت دراسة حديثة الى أن انخفاض الليكوبين والبيتا كاروتين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .


تشير التجارب السريرية إلى  أن منتجات الطماطم  تقلل تخثر الدم وتمتلك فوائد للحماية من الالتهابات وعلامات الإجهاد التأكسدي، وقادرة على ان تحمى الطبقة الداخلية من الأوعية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحويل جسمك لماكينة حرق.. تناولي هذه الأطعمة للتخسيس

احمى نفسك من السكتات الدماغية.. توقفى عن المعلبات والجبن المملح

السكتات الدماغية.. أمراض القلب سبب رئيسي للإصابة بها.. أطعمة عليك التوقف عن تناولها لتحمي نفسك.. وطرق لتحسين تدفق الدم للدماغ

يقي من العطش ويزيد الطاقة.. 11 فائدة لتناول البطيخ على السحور

سبب رئيسي للوفاة.. تعرف على أعراض السكتة الدماغية وأفضل العادات لتجنب الإصابة بها.. والآثار السلبية الناتجة عنها

تناولها يوميًا في رمضان.. نوع من الخضار رخيص الثمن مفيد للدورة الدموية

ترشيحاتنا

تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

تشرة الحوادث.. اِعرف عقوبة حنين بعد اتهامها بالاتجار بالبشر .. محاكمة حدث بتهمة هتك عرض طفلة بالعياط

دعاء القنوت فى صلاة الفجر برمضان

محافظ الإسكندرية: تركنا أسرًا معينة تناول الإفطار على الكورنيش.. فيديو

اِحلوت أكتر.. ياسمين صبري تتألق برفقة أبو هشيمة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية