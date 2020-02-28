قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، مجموعة من الحقائق والمعلومات حول القلب وأدائه، وذلك في منشور على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .





مجموعة من المعلومات التي قد لا يكون الكثير على دراية، وهي : وأوضح جمال شعبان التي قد لا يكون الكثير على دراية،





١-المعرفة أهم عنصر في الحفاظ على قلبك

٢-القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك الچنريتور ذاتي توليد الكهرباء و يستمر في العمل حتى خارج الجسم

٣-ماكينتان تعملان بالتوازي اليمني ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم





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٤-القلب البشري في حجم قبضة يديك ويضرب من ٦٠ إلي ١٠٠ ضربة في الدقيقة

٥-يضرب القلب ١٠٠ ألف ضربة في اليوم

٦-عضلة القلب لا تعرف التعب علي عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلي الراحة بعد التمارين الرياضية

٧-قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل ب ٨ ضربات في الدقيقة

٨-المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز ١٠٠ ألف كيلومتر

٩-كل ضربة تضخ حوالي ٥ ملاعق كبيرة من الدم يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة لتغذي تريليونات من الخلايا التي تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين





١٠-قلب الحوت الأزرق ١٥٠٠ كجم ويضرب من ٢ إلي ٥ ضربات في الدقيقة

١١-تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميا

١٢-أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة ٦٠٠ سنة قبل الميلاد

وأول مقولة عن دور القلب المحوري في الحديث المحمدي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد

١٣-السماعة الطبية تم اختراعها بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلي أصوات قلوب السيدات

١٤-أصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها

١٥-الصمام في حجم العملة المعدنية

١٦-أمراض القلب القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال

١٧-أقدم مريضة قلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت ٣٠٠٠ علم قبل الميلاد ماتت بجلطة في الشريان التاجي

١٨-التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر علي القلب

١٩-سرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام

٢٠- النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلب

والحزن يكسر القلب فعلا ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر



