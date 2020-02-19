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مرأة

أبرزها تورم الساقين.. جمال شعبان يوضح أعراض وعلاج ضعف عضلة القلب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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رشا عوني
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان. 

وكتب جمال شعبان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قلائلا: "إن عضلة القلب تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين".

وكشف جمال شعبان عن مجموعة من المعلومات الخاصة بعضلة القلب، ومنها : 

- فشل القلب : فشل انقباضي وفشل انبساطي
- هبوط القلب الانقباضي : فشل القلب مع تمدد عضلة القلب
- هبوط القلب الانبساطي : فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية


الأعراض:

- النهجان : تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة
- أرق
- صعوبة في الهضم
- تورم في الساقين

إذا قلت كفاءة عمل عضلة القلب عن 35%،  فهذا الرقم يعني هبوطا شديدا في الوظيفة الانقباضية


علاج ضعف عضلة القلب : 

- علاج دوائي لمدرات البول فهي مهمة جدا في تحسين النهجان
- دعامات القلب. 

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