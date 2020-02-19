أبرزها تورم الساقين.. جمال شعبان يوضح أعراض وعلاج ضعف عضلة القلب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان.





وكتب جمال شعبان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قلائلا: "إن عضلة القلب تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين".





وكشف جمال شعبان عن مجموعة من المعلومات الخاصة بعضلة القلب، ومنها :



