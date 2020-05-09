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زيت الزيتون يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

السبت 09/مايو/2020 - 06:01 م
زيت الزيتون
زيت الزيتون
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آلاء حسن
يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت المفيدة للصحة ويدخل في العديد من المأكولات والوصفات الخاصة بالشعر والبشرة.


وأظهر بحث جديد أن إضافة زيت الزيتون إلى النظام الغذائي يؤدي إلى تحسين نتائج القلب والأوعية الدموية.


ووفقا لموقع health line فأن الفوائد الصحية لزيت الزيتون معروفة جيدًا.


ووجد الباحثون نتائج إيجابية مماثلة مع الزيوت النباتية الصحية الأخرى في جميع المجالات ،و تمثل شكلًا صحيًا من الدهون مقارنة بالدهون الحيوانية.


ويعد زيت الزيتون مكونًا رئيسيًا في النظام الغذائي المتوسطي ، وهو أحد أكثر الأنظمة الغذائية الصحية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.
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