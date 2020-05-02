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مرأة

لمرضى القلب.. نوع بذور مهمل يزيد من صحته وقوته

السبت 02/مايو/2020 - 08:06 م
لمرضى القلب .. نوع
لمرضى القلب .. نوع مهمل من البذور يزيدك صحة
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اسماء محمد
يحتاج مرضى القلب في الصيام لتناول الاطعمة التى ترفع كفاءة عمل القلب وتزيده صحة وقوة للتمكن من مرور فترة الصيام بأمان.

وتعد الاوميجا 3 من اهم العناصر الغذائية التى تساعد فى رفع كفاءة صحة القلب ومن المعروف انها موجودة فى الاسماك لكن تناوله خلال شهر رمضان يزيد العطش أثناء ساعات الصيام.

وذكر موقع "" onhealth" أن بذور الكتان المطحونة تحتوى على كمية جيدة من أوميجا 3 ، إلى جانب الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. 

كما تعد بذور الكتان من أعلى المصادر المتاحة لليجنان  والتي لها خصائص الاستروجين النباتية ومضادات الأكسدة.

من السهل دمج بذور الكتان المطحونة في النظام الغذائي ويمكن وضعها فوق اللبن قليل الدسم ، او خلطها مع الكعك ، أو مع العصائر الطبيعية.

وتحتوى بذور الكتان على كمية كبيرة من اوميجا 3 تفوق تلك الموجودة فى زيت الكتان .

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