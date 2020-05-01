لمرضى القلب.. تناول تفاحة يوميا يحمي من المخاطر

يحتاج مرضى القلب لتناول الاطعمة التى تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم لأنه من أخطر العوامل التى تؤدى لتدهور الحالة الصحية.





وذكر موقع " foodeatsafe" أن التفاح يحتوى على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تعمل على الحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول الجيدة والسيئة مما يحسن صحة مرضى القلب





لا تتوقف فوائد التفاح عند هذا الحد بل يمنع البكتين الموجود فيه الجسم من امتصاص الكوليسترول ، بينما تساعد الألياف على طرده خارج الجسم.





يستطيع التفاح طرد الكوليسترول السئ بنسبة 40٪. من الجسم هذا بالاضافة الى فوائده الصحية المتعددة للقلب.



