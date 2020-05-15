هيلثي.. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا

قالت الدكتورة مروة شهير، خبيرة التغذية والأطعمة، أن الضغط والسكر من أكثر الامراض المزمنة شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، لذا لابد من توخى الحذر والالتزام ببعض النصائح، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد





وقدمت مروة شهير من خلال برنامج هيلثى على موقع صدى البلد، بعض النصائح الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من الإصابة ب فيروس كورونا ، وتتمثل فى ..





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-المواظبة على غسل اليدين بأستمرار

-قياس السكر مرتين فى اليوم

-قياس الضغط مرتين فى اليوم

- الحفاظ على معدل الطبيعى للضغط و السكر

-الإمداد الكافى بالأدوية الخاصة بكل مريض

-التغذية السليمة و الحرص على تناول الكالسيوم

-الأبتعاد عن الحلويات و الفاكهة ذات نواة واحدة

-تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم

-ممارسة بعض التمارين الرياضية فى المنزل

-ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل

-التبعاد الإجتماعى و الخروج للضرورة فقط





إليكم الفيديو ..















