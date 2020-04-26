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جمال شعبان: مرضى الضغط والقلب أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:19 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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حمزة شعيب
اكد الدكتور جمال شعبان استشاري القلب إن فيروس كورونا مخادع وغريب فقد شاهدنا رجل معمر يتعافى ودكتورة 30 عام تتوفى ودكتور كبير يتوفى وطفل 6 شهور يتعافى.

وحذر الدكتور جمال شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد المدخنين ومرضى الضغط والربو والقلب قائلا : يجب عليهم التعامل بحذر والتواصل مع الطبيب فور شعوره بأي أعراض وأن يعزل نفسه ولكن لو في نهجان يبقى خط أحمر ويجب الاهتمام.

وفرق شعبان بين أعراض كورونا وأعراض الأنفلونزا مؤكدا أن الكورونا أعراضها متدرجة ممكن كحة ونهجان وإحمرار في العين وتدرج نحو ضيق في التنفس.

وتابع من رحمة المولى عز وجل أن 85% من المرضى في مصر يتعافون دون أن يعرفوا أنهم مصابين.

وأضاف إن مصر أخذت النموذج الوسطي في التعامل مع الأزمة مبديا إعجابه الشديد بالنمط المصري
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