4 موالح وخضراوات.. مشروب مناعة سحري لمحاربة فيروس كورونا

بعد ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا، يصاب الكثير بالرعب والخوف الشديد من هذا الفيروس اللعين الذي أزهق حياة الآلاف من الأرواح فى العالم، لذلك بدأ البعض يقدم على تناول الطعام الصحى من أجل تقوية المناعة لمحاربة فيروس كورونا.





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يقدم الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، مشروب المناعة السحري الذي يساعد في رفع قوة الجهاز المناعي:

المكونات

جرز

بنجر

برتقال

ليمون





طريقة تحضير مشروب المناعة السحري:

- يتم خلط البنجر والجزر والبرتقال وضربه جيدا بالخلاط

- يتم إضافة عصير الليمون للمكونات

- احرص على تناول هذا المشروب مرتين في الأسبوع