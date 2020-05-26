فى ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا

مع زيادة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، تعرفي على الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا.





كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن معلومات عن الفيروس التاجي وهو واحد فقط من عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضًا شديدًا.





ففي عام 2003، تم الإبلاغ عن أول مرض معروف سببه فيروس تاجي، وأوضح الموقع أعراض مرض كورونا وهي تتمثل فيما يلي:



اقرأ أيضا :

الرئيس السيسي أخذنا بالأسباب ولازلنا نواجه المرض

أعراض كورونا:

ضيق في التنفس

التهاب الحلق

حمى

السعال بالدم أو بدونه

إسهال

التقيؤ

ألم عضلي

آلام في المعدة

في الحالات الشديدة، قد يصاب المرضى المصابون بفيروس MERS-CoV بالالتهاب الرئوي وقد يعانون من تلف في الكلى وصعوبة في التنفس وحمى شديدة وحتى الموت.