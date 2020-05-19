AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير في بريطانيا : لاتركبوا المواصلات العامة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:02 ص
مترو لندن
مترو لندن
Advertisements
محمد علي

منذ أن تم فرض إغلاق وحظر تجوال بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، أصبح هناك انخفاض في خدمات القطارات والحافلات والطائرات، ونصحت كذلك الحكومة بعدم السفر باستثناء الضرورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومع تخفيف القيود في إنجلترا ، يتشجع المزيد من الأشخاص على العودة إلى العمل.

اقرأ:

زيادة كبيرة لمصابي كورونا بالسعودية.. العدد يلامس الـ55 ألفا




وتقول الحكومة إنه يجب على الناس للحماية من الفيروس الذي يهدد برفع نسب المصابين والوفيات خلال الفترة المقبلة، تجنب ركوب المواصلات العامة، مفضلة (الحكومة) المشي أو ركوب الدراجات أو القيادة للسيارات الخاصة.


وهناك الكثير من المخاطر المحتملة للعدوى بالقطارات والحافلات مع ازدحامها.


تلعب التهوية أيضًا دورًا مهمًا، حيث يمكن للهواء النقي أن يساعد على تبديد القطرات التي تحتوي على الفيروس بشكل أسرع ، لذا فإن القدرة على فتح نافذة في المواصلات العامة له أهمية كبيرة.

ينتشر الفيروس عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يزفر قطرات صغيرة معبأة بالفيروس في الهواء.


يمكن لهذه القطرات أن تدخل الجسم من خلال العين والأنف والفم ، إما مباشرة أو بعد لمس جسم ملوث.


وكانت رسالة الحكومة الثابتة هي أن تبقى على مسافة 2 متر (أكثر من 6 قدم) بعيدًا عن الأشخاص خارج أسرتك.

تقول الدكتورة لارا جوس ، من معهد الصحة العالمية ، أن بحثها (الذي نُشر في عام 2018) أظهر أن الأشخاص الذين استخدموا مترو الأنفاق بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ونصح الخبراء المضطرين لركوب المواصلات إن يتخذوا أعلى درجات الحيطة والحذر من لبس الكمامات واستخدام المطهرات لتجنب الإصابة بالفيروس.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتوعيات من الصين.. الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة وعدم انتقال الفيروس

علاج كورونا بعد تحوله لوباء.. تعرفي كيف يتم؟

ما هو مرض السارس وهل له علاقة بفيروس كورونا؟

توفى بعد دقائق .. مسن يعطس في وجه أحد الشباب في محطة القطار .. فيديو

لتحمى نفسك من فيروس كورونا.. 5 أخطاء تجنبيها

استشر قبل تشغيله.. هل يمكن لأنظمة تكييف الهواء نشر فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

الصحف تبرز توجيه الرئيس لوزير الدفاع بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي

شعرت بالخوف..تفاصيل هروب مسنة من مستشفي حميات شبين بعد إصابتها بكورونا

في نهار رمضان.. ممثل معروف يشنق نفسه بسبب جائحة كورونا

أدعية ليلة القدر.. تغفر كل ذنوبك وتجعل الملائكة تسلم عليك

هل فوائد البريد حلال أم حرام ..مستشار المفتي يجيب

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. تعرف على قصة حبه لـ ميمي جمال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادفة لا تُصدق.. طبيب ينجح في علاج جراح قلب أنقذه من الموت قبل 21 عاما

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب