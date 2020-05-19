تحذير في بريطانيا : لاتركبوا المواصلات العامة

منذ أن تم فرض إغلاق وحظر تجوال بالمملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، أصبح هناك انخفاض في خدمات القطارات والحافلات والطائرات، ونصحت كذلك الحكومة بعدم السفر باستثناء الضرورة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ومع تخفيف القيود في إنجلترا ، يتشجع المزيد من الأشخاص على العودة إلى العمل.

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وتقول الحكومة إنه يجب على الناس للحماية من الفيروس الذي يهدد برفع نسب المصابين والوفيات خلال الفترة المقبلة، تجنب ركوب المواصلات العامة، مفضلة (الحكومة) المشي أو ركوب الدراجات أو القيادة للسيارات الخاصة.





وهناك الكثير من المخاطر المحتملة للعدوى بالقطارات والحافلات مع ازدحامها.





تلعب التهوية أيضًا دورًا مهمًا، حيث يمكن للهواء النقي أن يساعد على تبديد القطرات التي تحتوي على الفيروس بشكل أسرع ، لذا فإن القدرة على فتح نافذة في المواصلات العامة له أهمية كبيرة.

ينتشر الفيروس عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يزفر قطرات صغيرة معبأة بالفيروس في الهواء.





يمكن لهذه القطرات أن تدخل الجسم من خلال العين والأنف والفم ، إما مباشرة أو بعد لمس جسم ملوث.





وكانت رسالة الحكومة الثابتة هي أن تبقى على مسافة 2 متر (أكثر من 6 قدم) بعيدًا عن الأشخاص خارج أسرتك.

تقول الدكتورة لارا جوس ، من معهد الصحة العالمية ، أن بحثها (الذي نُشر في عام 2018) أظهر أن الأشخاص الذين استخدموا مترو الأنفاق بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ونصح الخبراء المضطرين لركوب المواصلات إن يتخذوا أعلى درجات الحيطة والحذر من لبس الكمامات واستخدام المطهرات لتجنب الإصابة بالفيروس.