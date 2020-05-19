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أخبار العالم

توقع مؤلم لما سيحدثه كورونا بأمريكا في شهر أغسطس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:49 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
توقع علماء يقومون على نموذج بحثي  بجامعة واشنطن يخص الفيروس كورونا المستجد، بالإفصاح عن توقعاتهم لأعداد الوفيات في شهر أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

ويستشهد البيت الأبيض ببيانات ونتائج النموذج في كثير من الأحيان.

ووفق النموذج البحثي، فإن التوقعاته تشير إلى إمكانية انخفاض أعداد الوفيات بالولايات المتحدة، إلا أن الأعداد لن تكون منخفضة إلا بشكل طفيف.

ويتوقع  وفاة  143،360 ألف  بحلول 4 أغسطس المقبل.

وقالت سي إن إن ، هذا قد يكون تحول صغير ، لكنه يشير إلى خروج عن الزيادات الأخيرة.

ويقول الباحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، الذين بنوا النموذج، إنه من المتوقع أن يموت عدد أقل من الناس في أجزاء معينة من البلاد. 

وتخطت أعداد الوفيات بأمريكا حاجز ال90 ألف وفاة منذ ظهور المرض في البلاد في مارس الماضي.
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