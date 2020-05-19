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أخبار العالم

نجح مع 8 أشخاص.. لقاح أمريكي جديد يقضي على كورونا وبنس يعلن مفاجأة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:56 ص
لقاح أمريكي جديد
لقاح أمريكي جديد يقضي على كورونا وبنس يعلن مفاجأة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه شركة "مودرنا" الأمريكية وتصريحات نائب ترامب مايك بنس عن تجارب اللقاح الواعدة.

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية بشرى سارة عن مشروعها الواعد حول إنتاج  لقاح ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 ، وخضوع 45 مشاركا فى التجربة ونجاح المصل مع 8 أشخاص.

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وأعلن "مايك بنس"، عن بشائر الأمل الجديدة حول لقاح "مودرنا" الذي أظهر نتائج واعدة، بعد 45 مشاركا تلقوا اللقاح، ونجحت أجسادهم فى تطوير أجسام مضادة قضت على فيروس كورونا نهائيًا.

وقالت شركة "مودرنا" الأمريكية إن اللقاح المنتظر أطلق عليه أسم "إم آر إن ايه-1273" وتم تجربته على 8 أشخاص ونجح فى الاستجابة المناعية لمقاومة الفيروس.

وتابعت الشركة الأمريكية أن 3 مجموعات تتألف كل مجموعة منها من 15 مريضا، تلقت 3 جرعات من اللقاح كتجارب أولية لـ اللقاح.

وأفادت الشركة الأمريكية أن المرحلة الثانية من تجارب اللقاح الجديد ستبدأ قريبًا وستضمن عددا أكبر من الأشخاص المشاركين مؤكدة أن المرحلة الثالثة وهي الأخيرة ستكون فى يوليو القادم وسيتم إنتاج اللقاح بعده بشكل نهائي.

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