فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

نشرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الثلاثاء تفاصيل الفشل الذريع لـ لقاح أكسفورد فى مكافحة فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 مع القرود.





وحذر العلماء فى بريطانيا من عدم جدوى لقاح كورونا الذي تعمل جامعة أكسفورد على تطويره، مؤكدين أن اللقاح لا يحمي من الإصابة بـ كورونا.





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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه في أخر تجارب العلماء فى أكسفورد على اللقاح المنتظر أُصيب جميع القرود البالغ عددهم ستة التي تم إعطائها اللقاح المضاد لـ كورونا.





وفى سياق متصل قامت شركة الأدوية البريطانية السويدية "AstraZeneca" بإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح المنتظر طرحه خلال شهر سبتمبر القادم.





وقال دكتور "ويليام هاسيلتين"، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد إن اللقاح الفاشل لقي دعم مادي بأكثر من 90 مليون جنيه استرليني من خلال الاستثمارات الحكومية.





وأكد الدكتور هاسيلتين أن جميع القرود التي تم إعطائها اللقاح أصيبت بالعدوى، موضحًا ان الحيوانات الملقحة غير المحصنة، وهذا يعني أن جميع أصيبوا بالفيروس".



