قفزة كبيرة.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 100 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في الهند ، اليوم، الثلاثاء، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا قد تجاوز الـ 100 ألف حالة ، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3163 حالة حتى صباح اليوم، الثلاثاء.





وتحتل الهند الآن المرتبة 11 في العالم من حيث أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لـ صحيفة "ذا برينت" الهندية، قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن 134 حالة وفاة جديدة و4970 إصابة بـ "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





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وتابعت الصحة الهندية قائلة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد قد ارتفع إلى 101139 حالة.





وأضافت الوزارة الهندية أن عدد حالات كوفيد-19 النشطة بلغ 58802 بينما تعافى 39173 شخصا. وقال مسؤول رفيع بالوزارة "وبذلك، تعافى حوالي 38.73 في المائة من المرضى حتى الآن".





وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن أكثر من 70 في المائة من الوفيات ناتجة عن أمراض مصاحبة، ووجود اضطرابات متعددة في الشخص نفسه.





وفقًا لبيانات وزارة الصحة التي تم تحديثها في الصباح، فإن أكبر عدد من الحالات المؤكدة في البلاد هي من ولاية ماهاراشترا عند 35588 حالة، تليها تاميل نادو في 11760 وجوجارات بـ 11745 إصابة، ثم تأتي العاصمة دلهي بـ 10054 حالة.





وقتل الوباء أكثر من 318 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 4.8 مليون حالة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات التعافي 1.7 مليون، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.