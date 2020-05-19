AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 100 ألف حالة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:43 ص
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 100 ألف حالة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، الثلاثاء، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا قد تجاوز الـ 100 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3163 حالة حتى صباح اليوم، الثلاثاء.

وتحتل الهند الآن المرتبة 11 في العالم من حيث أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لـ صحيفة "ذا برينت" الهندية، قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، الثلاثاء، إنه تم الإبلاغ عن 134 حالة وفاة جديدة و4970 إصابة بـ "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا

وتابعت الصحة الهندية قائلة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس المستجد قد ارتفع إلى 101139 حالة.

وأضافت الوزارة الهندية أن عدد حالات كوفيد-19 النشطة بلغ 58802 بينما تعافى 39173 شخصا. وقال مسؤول رفيع بالوزارة "وبذلك، تعافى حوالي 38.73 في المائة من المرضى حتى الآن".

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن أكثر من 70 في المائة من الوفيات ناتجة عن أمراض مصاحبة، ووجود اضطرابات متعددة في الشخص نفسه.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة التي تم تحديثها في الصباح، فإن أكبر عدد من الحالات المؤكدة في البلاد هي من ولاية ماهاراشترا عند 35588 حالة، تليها تاميل نادو في 11760 وجوجارات بـ 11745 إصابة، ثم تأتي العاصمة دلهي بـ 10054 حالة.

وقتل الوباء أكثر من 318 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 4.8 مليون حالة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات التعافي 1.7 مليون، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهند: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 824 حالة

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند إلى 62939 حالة

الهند: تسجيل 4213 إصابة جديدة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة

الهند تتجاوز الصين.. ارتفاع كبير ومفاجئ في عدد إصابات ووفيات كورونا

اهربوا.. السلاحف تغزو وتحتل شرق آسيا

ترشيحاتنا

فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

شاهد..آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع الشيخ صالح كامل

اكتشاف منطقة في المخ تقلل الشعور بالألم لدى الإنسان

طز في الناس.. الجمهور يهاجم رضوى الشربيني بسبب تغريدة

إسرائيل تشن هجوما على ميناء إيراني قرب مضيق هرمز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشقر ولا بني.. ألوان شعر هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور