اتباع القواعد الصحية وتطبيق التباعد.. شروط إعادة فتح المطاعم في الهند

ناقشت غرفة "المطاعم" في الهند ، أمس الأحد، في اجتماع افتراضي لأعضائها عبر الفيديو كونفرانس، طرق تشجيع المواطنين على تناول الطعام بالمطاعم مجددا، خاصة بعد عودة النشاط الاقتصادي، مؤكدة على استغلال كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من انتشار الأوبئة خاصة وباء فيروس كورونا المستجد. وعقد الاجتماع تحت شعار:" تناول الطعام والشراب بإحساس كامل بالأمان حجر الزاوية في عودة النشاط".





وركز المجتمعون مناقشاتهم على مستقبل صناعة الطعام والمطاعم في الهند عقب تخفيف قيود الإغلاق من قبل السلطات الهندية والتي بدأت منذ أكثر من 55 يوم حتى الآن وتأثر بها هذا القطاع والعاملون به بشكل كبير.





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وقال تقرير للغرفة تم رفعه لوزارات التجارة الداخلية والصحة والحكم المحلي في أعقاب الاجتماع، إن فلسفة تناول الطعام وطريقة الحصول عليه قد تبدو مختلفة تماما عقب إعادة النشاط الاقتصادي وفتح المحال التجارية والمطاعم والفنادق، وكذلك طريقة الإعلان عن المنتجات لتناسب مصداقية ما يقدم للزبائن وتحدد الخدمات التي سيحصلون عليها مقابل ما يدفعونه بما لا يضر بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لتقديم طعام صحي.





وتابع التقرير بأن عام 2020 سيدخل التاريخ باعتباره العام الذي أعاد تعريف فسلفة تناول الطعام في الخارج ، فبالإضافة إلى سياسة تقديم الطعام العادي - يجب أيضا تطبيق معايير المحافظة على الإبعاد الجسدي و معايير السلامة الغذائية القصوى، وتقديم قوائم طعام صحية تساعد في الحفاظ على الصحة العامة.





ووفقًا لتصريح لغرفة المطاعم الوطنية في الهند (NRAI)، فإن خدمات الطعام، توظف أكثر من 700 ألف شخص ما يتطلب إجراء فحوصات طبية شاملة لجميع العاملين بالقطاع حفاظا على صحة بقية المواطنين نظرا للاتصال المباشر بينهم وبشكل يومي مع أفراد الشعب.





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مصاعب تواجه قطاع المطاعم

ومن جانبه قال سانجيف كوهلي، المدير الإداري لـمطاعم Moti Mahal Delux، والتي تقدم سلسلتها طعام Peshawari في دلهي ونيويورك ، إن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا لعودة المطاعم لسابق عهدها، حتى يتم إنتاج اللقاح لفيروس كورونا





وأضاف رجال صناعة تقديم الطعام يفعلون كل ما في وسعهم من أجل البقاء، وبعضم اعتمد نموذج توصيل الطلبات "الديلفري" فقط ويقدمون قائمة طعام أقصر، حيث أنهم يعملون مع عدد أقل من الموظفين وقواعد صحية أكثر بكثير، ومنها سياسات التباعد الاجتماعي إلى اختبارات درجة الحرارة.





قضية إنسانية

وفي محاولة لرفع الروح المعنوية، قال أنوراغ كاتريار، رئيس جمعية أصحاب المطاعم المحلية NRAI والمدير التنفيذي deGustibus Hospitality، أنه وعلى الرغم من أن قطاع خدمات الطعام يؤثر على 300 مليون شخص إلا أنها الصناعة الوحيدة التي تصنع في الهند وتعيش في الهند وتخدم في الهند ". وأضاف أن بقاءها وإنعاشها قضية إنسانية.





وشدد على أن أفكار البقاء على قيد الحياة لهذا القطاع تشمل شراء وجبات الطعام الجاهزة لتعزيز السيولة في السوق والمطالبة بنسبة أكبر في توصيل الوجبات إلى المنازل بنسبة 12٪ من مجمعي المواد الغذائية؛ والضغط على الحكومة من أجل حزمة التحفيز.





ثقة العملاء

وعقد الشيف رامو باتلر، نائب رئيس جمعية الطهاة في جنوب الهند، ندوات عبر الإنترنت لمناقشة مستقبل صناعة الطهي، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على إعادة بناء ثقة العملاء.





وأضاف :"ستكون سلامة الأغذية والنظافة الصحية على رأس الأولويات، (شهادة سلامة الأغذية والتدريب) إلزامية ... سيكون هذا إلزاميًا الآن. " إعادة تصميم المقاعد، بالإضافة إلى الأقنعة والقفازات الإلزامية للموظفين، وخلف الكواليس "سيكون التنظيف المستمر للمعدات والأدوات من الآن فصاعدًا".





تطبيقات تكنولوجية

ويتم الترويج للتكنولوجيا بقوة كأداة فعالة في الابتعاد الاجتماعي وتناول الطعام دون الاتصال. وقامت My Menu ، وهي شركة قائمة رقمية دولية ، بتقديم طلب QR بدون تلامس لاستبدال أكثر نقاط الاتصال شيوعًا في تناول الطعام: قائمة الطعام حيث يقوم الضيف بمسح رمز الاستجابة السريعة على هاتفه المحمول، ويرى القائمة ويضع الطلب عبر الهاتف المحمول دون تنزيل أي تطبيق.





مبادرة أخرى هي من خلال منصة تكنولوجيا الغذاء Smart Q ، وهي "نظام الحجز والتخصيص القائم على الفتحات" والمسمى Smart Pass، لتنزيل الكافيتريات في مجمعات تكنولوجيا المعلومات الغذائية ويسهل توزيع الحشود في المقهى بشكل موحد، مما يضمن إبعاد جسدي تلقائي.





خارطة الطريق

ومن خلال إجراء التشغيل القياسي (SOP) المشترك، والذي سيشمل فحوصات النظافة، وخفض سعة الضيوف والخدمات الصديقة للتكنولوجيا، يقوم كل صاحب مطعم بإعداد خريطة طريق للمستقبل، وقال مانو شاندرا، الشيف والشريك في مجموعة Olive Bar & Kitchen التي تتخذ من مومباي مقرًا لها، "إن تأثير هذا الوباء نتج عن التفكير في كيفية تكيف المطاعم مع النموذج المتغير".





وتابع إنه و"في السابق ، كان مفتشو الصحة يشرفون على قوائم الفنادق الخمس نجوم ويجري اختبارات عشوائية للمطبخ البارد والأسطح والموظفين ... أي شيء وكل شيء. الآن قد يصبح هذا إلزاميًا على جميع المطاعم، لكنه سينعكس في التسعير وسيتدفق إلى المستهلك سعر أعلى للوجبات".



