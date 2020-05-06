الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

توجهت أمس الثلاثاء سفينتان حربيتان هنديتان إلى كل من جزر المالديف ، واثنتان أخريين إلى الإمارات لإجلاء الرعايا الهنود بعد أن توقفت الرحلات الجوية والبحرية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضا:





وقال مصدر هندي رسمي إن حوالي من 700إلى 1000 شخص سيعودون بعد غد الجمعة 8 مايو، وهذا العدد يمثل ما يقرب من ربع أولئك الذين يحتاجون إلى العودة من جزر المالديف.





وأرسلت الهند أمس الثلاثاء أربع سفن بحرية إلى جزر المالديف والإمارات العربية المتحدة كجزء من المرحلة الأولى من الإجلاء لإعادة الهنود الذين تقطعت بهم السبل بسبب قيود COVID-19 وإغلاق المجالات الجوية والبحرية للعديد من الدول.





واتجهت السفن البرمائية INS Jalashwa و INS Magar إلى جزر المالديف، وأبحرت السفينتان INS Shardul و INS Airavat إلى الإمارات العربية المتحدة، وقال مصدر في وزارة الدفاع الهندية إن السفينة "إنز جالاشوا" من المقرر أن تصل إلى جزر المالديف في 8 مايو، ومن المقرر أن تصل "إنز ماجار" في 10 مايو.





اقرأ أيضًا:





الصيغ النهائية

وأضاف المصدر الدفاعي أن الإجراءات في ميناء الدخول في الإمارات ما زالت قيد الإعداد ويجب أن تكون سارية قبل وصول السفن. ويستغرق الوقت من الساحل الغربي الهندي إلى ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة حوالي ثلاثة أيام للوصول، أما ميناء جبل علي في دبي فيستغرق حوالي أربعة أيام.





وتعد السفينة الحربية INS Jalashwa أكبر منصة برمائية في البحرية الهندية وغالبا ما تستقر في مقر القيادة البحرية الشرقية في فيساكاباتنام. ويمكن أن تستوعب عادة 1000 شخص، ولكن بعد حساب متطلبات المسافات الاجتماعية ، يمكن أن تستوعب حوالي 800 شخص.





وبحسب نفس المصدر فإن السفن البرمائية الثلاثة الأخرى هي سفن إبرار من فئة Shardul وفئة Magar ويمكن أن تستوعب عادة حوالي 500 شخص لكل منهما، ومع احتياطات COVID-19، سيتم تخفيض السعة إلى حوالي 300-350.





وأعلنت وزارة الداخلية الهندية أول أمس الاثنين أن مئات الآلاف من الهنود الذين تقطعت بهم السبل في أجزاء مختلفة من العالم بسبب COVID-19 سيتم إعادتهم إلى الهند بطريقة تدريجية بدءًا من 7 مايو على متن الطائرات التجارية وسفن البحرية الهندية.





وأضافت الوزارة أن الوزارات المعنية قد أعدت إجراءات تشغيل موحدة لبروتوكولات السفر والصحة، ولن يُسمح سوى للمسافرين غير الحاملين لفيروس كورونا بصعود الرحلات والسفن.



