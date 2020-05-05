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أخبار البلد

طولها 400 متر وعرضها 61.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس 25 مايو خلال رحلتها الأولى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:57 م
الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي لحظة تدشين السفينة
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محمد وديع

كشف المهندس مدحت القاضي، وكيل أحد الخطوط الملاحية الكورية، أن السفينة التابعة لخطوط الشركة، والتى تعد أكبر سفن الحاويات حول العالم حاليًا HMM Algeciras من المقرر أن تعبر قناة السويس يوم 25 مايو المقبل، لتستفيد من التخفيض الجديد الذي منحته هيئة قناة السويس لتلك النوعية من السفن. 

وقال القاضي في بيان إن حمولة السفينة تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة، وتبدأ رحلتها الأولى من كوريا والصين وهونج كونج، لتمر عبر قناة السويس إلى ألمانيا وإنجلترا، ويصل طولها إلى 400 متر وعرضها يصل إلى 61 مترًا، وتم بناؤها فى الترسانة الكورية دايو لبناء السفن والهندسة البحرية.

وذكر أن التخفيض الذى قدمته هيئة قناة السويس مؤخرا بنسبة 17% لم يتم اختباره حتى الآن من قبل الخطوط الملاحية، خاصة أنه صدر منذ ثلاثة أيام فقط.


تأثير سلبي لانخفاض سعر البترول

وأضاف القاضي أن قناة السويس تتابع على مدار الساعة المتغيرات الحالية، وعلى رأسها اجتماعات أوبك بلس، التى أقرت تخفيضات فى إنتاج البترول بنحو 9.7 مليون برميل بداية من مايو الجاري، بجانب متابعة إنتاج الدول خارج أوبك، مشيرًا إلى أن هيئة القناة تضع جميع السيناريوهات سواء التشاؤمية أو الايجابية وكيفية التعامل معها قيد الدراسة.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليًا مد الأجل الزمنى لتلك الزيادات أو تثبيتها بعد انتهاء فترة تطبيق المنشور المقررة فى يونيو المقبل، حسب ما ستسفر عنه المتغيرات السريعة فى أسعار النفط، وتوقعات مؤشرات التجارة الدولية.


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طولها 400 متر وعرضها 61.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس 25 مايو خلال رحلتها الأولى
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