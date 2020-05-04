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قناة السويس تسجل عبور 1731 سفينة خلال شهر إبريل بحمولات 101,8 مليون طن

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:36 ص
قناة السويس
قناة السويس
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انجي هيبة
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين ، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد،

 حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال شهر إبريل ٢٠٢٠ عبور 1731 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1580 سفينة خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 151 سفينة بنسبة زيادة قدرها 9,6 % .

وأضاف أنه إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر إبريل من العام الجاري بلغت 101,8 مليون طن مقابل 98,3 مليون طن من العام الماضي بفارق 3,5مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3,6 % .

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس حققت خلال الثلث الأول من العام الميلادي 2020 زيادة قدرها 2% من حجم إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات الهيئة مليار و907 مليون دولار مقارنة بـ مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 38 مليون دولار.

كما سجلت حركة الملاحة خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020 زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 8,7% بواقع 6563 سفينة مقابل عبور 6038 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 525 سفينة، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020 بنسبة 7,3% بواقع 408,6 مليون طن، مقارنة بـ 380,9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 27,7 مليون طن.
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